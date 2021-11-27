  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди

Дубцова: Самое классное – что имплантов больше нет Фото: dubtsova_official / Instagram

Ее видеозаписи продублированы на YouTube-канале пользователя Дарьи Есениной.

"Отхожу от наркоза. Самое классное – что имплантов больше нет! Это было мое решение. Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально. Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность", – заявила артистка.

Она пока что не показала, как выглядит ее грудь после операции.

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Видео: / YouTube