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21 июля, 2023
 
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Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио

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Жижченко: Каждый трек альбома поднимает свою проблематику: ПТСР на уровне нации, вынужденный переезд, потерю родных, потерю дома, жилья, предназначения, работы или даже собственного пространства
Жижченко: Каждый трек альбома поднимает свою проблематику: ПТСР на уровне нации, вынужденный переезд, потерю родных, потерю дома, жилья, предназначения, работы или даже собственного пространства
Фото предоставлено командой группы Onuka

Украинская электрофолк-группа Onuka 21 июля презентовала свой четвертый альбом Room, в который вошли 10 песен. Альбом вышел на всех музыкальных платформах, включая Apple Music.

В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", отмечается, что название альбома символизирует место или пространство для осознания себя, своего опыта, своих проблем, но и одновременно является пространством для мечтаний и развития.

Каждая песня альбома, говорится в релизе, посвящена тем драматическим эмоциям и ситуациям, в которых оказались украинцы. 

"Каждый трек альбома поднимает свою проблематику: ПТСР на уровне нации, вынужденный переезд, потерю родных, потерю дома, жилья, предназначения, работы или даже собственного пространства. Потому что наше собственное пространство – это и есть room", – рассказала фронтвумен группы Ната Жижченко.



Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. 

В июле 2023 года Жижченко стала амбассадором Spotify Equal.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Onuka, Ната Жижченко, альбом
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