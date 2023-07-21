Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио

Жижченко: Каждый трек альбома поднимает свою проблематику: ПТСР на уровне нации, вынужденный переезд, потерю родных, потерю дома, жилья, предназначения, работы или даже собственного пространства Фото предоставлено командой группы Onuka

В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", отмечается, что название альбома символизирует место или пространство для осознания себя, своего опыта, своих проблем, но и одновременно является пространством для мечтаний и развития.

Каждая песня альбома, говорится в релизе, посвящена тем драматическим эмоциям и ситуациям, в которых оказались украинцы.

"Каждый трек альбома поднимает свою проблематику: ПТСР на уровне нации, вынужденный переезд, потерю родных, потерю дома, жилья, предназначения, работы или даже собственного пространства. Потому что наше собственное пространство – это и есть room", – рассказала фронтвумен группы Ната Жижченко.







