Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами

Итальянский фешен-бренд Gucci презентовал на своем сайте мужской халат из коллекции осень – зима 2020 года стоимостью $2,6 тыс. (порядка 84 тыс. грн).
"Халат в шотландскую клетку нежных цветов помогает бороться с токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность", – говорится в описании модели.
Дизайнеры модного дома выразили уверенность, что изделие придется по вкусу всем, кто исповедует дух Gucci.
Разработчики модели предлагают носить халат, сочетая с ним другие элементы мужского гардероба.
В январе 2019 года бренд презентовал короткометражный фильм, посвященный проблемам гендерного равенства. Герои фильма откровенно рассказывают о том, как воспринимают половые различия.