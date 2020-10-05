Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами

Итальянский фешен-бренд Gucci презентовал платье для мужчин, которое призвано преодолеть токсичные стереотипы, формирующие представления о мужской идентичности.

Итальянский фешен-бренд Gucci презентовал на своем сайте мужской халат из коллекции осень – зима 2020 года стоимостью $2,6 тыс. (порядка 84 тыс. грн).

"Халат в шотландскую клетку нежных цветов помогает бороться с токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность", – говорится в описании модели.

Дизайнеры модного дома выразили уверенность, что изделие придется по вкусу всем, кто исповедует дух Gucci.

Разработчики модели предлагают носить халат, сочетая с ним другие элементы мужского гардероба.

Стоимость дизайнерского мужского платья составляет порядка 84 тыс. грн. Фото: gucci.com

В январе 2019 года бренд презентовал короткометражный фильм, посвященный проблемам гендерного равенства. Герои фильма откровенно рассказывают о том, как воспринимают половые различия.