"Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
Российский певец Дима Билан на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Химия". "Первый в мире клип в стиле TikTok", – говорится в описании ролика. Кадр визуально разделен на три вертикальных экрана TikTok. И переходя из сцены в сцену, герои клипа перемещаются из одного экрана в другой. "Химия" Билана настолько непредсказуема, что образует некий любовный треугольник", – отмечается в аннотации к ролику. В клипе две главные героини: блогер Аня Покровская и актриса Марина Ермошкина. Также в клипе показан челлендж: исполнители и блогеры демонстрируют в кадре символ "сердце". Участие приняли Катя Iowa, Ида Галич, Zivert, Niletto, Оля Бузова. Режиссер видео – Элиза Мартиросян. Автором песни является российская певица Ирина Дубцова, которая ранее была судьей украинского шоу "Х-фактор" на канале СТБ.
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