"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин 22 января в Facebook разместил серию снимков, на которых запечатлена его пятилетняя дочь Алиса в вышиванке.

По словам бизнесмена, в школе, где учится его дочь, детям дали задания перевоплотиться в принцессу, и многие девочки выбрали образы диснеевских героинь.

"Алиса сказала: "Хочу быть принцессой Украины". – "Но у тебя белорусская вышиванка!" – "Я украинская принцесса!" – пересказал диалог с дочерью Чичваркин.

Он подчеркнул, что в своей публикации хотел рассказать о "семейной открытости и мультикультурности".

"Этот пост не содержит ни намека на великорусский шовинизм", – подытожил он.