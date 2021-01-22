"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин 22 января в Facebook разместил серию снимков, на которых запечатлена его пятилетняя дочь Алиса в вышиванке.
По словам бизнесмена, в школе, где учится его дочь, детям дали задания перевоплотиться в принцессу, и многие девочки выбрали образы диснеевских героинь.
"Алиса сказала: "Хочу быть принцессой Украины". – "Но у тебя белорусская вышиванка!" – "Я украинская принцесса!" – пересказал диалог с дочерью Чичваркин.
Он подчеркнул, что в своей публикации хотел рассказать о "семейной открытости и мультикультурности".
"Этот пост не содержит ни намека на великорусский шовинизм", – подытожил он.
От первого брака у бизнесмена есть сын Ярослав (1998) и дочь Марта (2006).
В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году открыл в лондонском районе Mayfair ресторан "Хайд".