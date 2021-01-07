Чичваркин: Есть три реформы, которые нужно сделать, чтобы через 10 лет Украина ярко появилась на мировой винной карте

Чичваркин: Почему в Украине опт алкоголя – это лицензируемая деятельность? Что это за глупость? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что, проведя лишь три реформы, через 10 лет Украина может появиться на мировой винной карте.

"На данный момент в недорогом сегменте, наверное [украинские вина конкурентоспособны]. Всего, грубо говоря, три реформы, которые нужно сделать в Украине, – и через 10 лет Украина появится на мировой винной карте достаточно ярко", – сказал Чичваркин.

По его словам, Украина может производить такие же вина, как Франция.

"Солнце есть, жирнейший чернозем есть, руки и таланты есть. Все вводные уже есть. Земля должна продаваться, как пирожки. Абсолютно никакой колхоз не должен лезть и указывать, что там делать. То есть земля – это абсолютный товар. На то, что вывозится из Украины (будь то орехи или алкоголь), не должно быть никаких пошлин или дополнительных сертификатов, никаких лицензий. Почему в Украине опт алкоголя – это лицензируемая деятельность? Что это за глупость? Этой части не должно быть. И третья: любой иностранец должен иметь возможность приехать на работу в любую секунду. То есть если нужен энолог на время, он просто садится в самолет, прилетает в Одессу и две-три недели – любое количество недель – работает, ему платят, он отгружает часть налогов и улетает назад. Все абсолютно просто", – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что воплощение этих реформ зависит исключительно от украинских властей.

"От правительства. Это же парламентско-президентская республика. От парламента и президента. Нет воли. Я смотрю, но годы уходят в моей родной стране, в России, годы уходят в Украине", – резюмировал Чичваркин.

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Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Mayfair ресторан "Хайд".

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