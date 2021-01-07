Чичваркин: Как миллионер из трущоб, я знаю разницу между рублями, долларами, евро и фунтами на вкус

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что знает разницу между рублями, долларами, евро и фунтами на вкус.

По его словам, в 26 лет он привез домой две сумки, наполненные деньгами, весом по 60 кг. После пересчета всей суммы ему запомнился запах купюр.

"Как миллионер из трущоб… На ощупь, на вкус [различаю деньги]. Единственное – что кеша сейчас становится меньше. Пластик, наверное, очень логичен, потому что бумажки истрепываются, а пластик – нет. Некая, конечно, потеря качества есть. Самое ужасное – что убрали [английского натуралиста Чарльза] Дарвина и [шотландского экономиста] Адама Смита с фунтов. Это самое тревожное, что может случиться с британским обществом, – отсутствие напоминания, что мы произошли от обезьяны и что свободный рынок приведет к процветанию", – отметил Чичваркин.

Он считает, что бумажные деньги продолжат функционировать и в будущем, однако в гораздо меньшем объеме, чем сейчас.

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Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Mayfair ресторан "Хайд".

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