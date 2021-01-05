Чичваркин: Вероятность убийства Навального в случае его возвращения в РФ большая. Просто выстрелят

Чичваркин: Считаю, что Навальный вернется в Россию. Хотя я его отговаривал от этого Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что российского оппозиционного политика Алексея Навального, который недавно пережил отравление, могут попытаться снова убить, если он вернется в Россию. Такое мнение Чичваркин высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Я считаю, что он вернется. Хотя вынужден признать, что я его отговаривал от этого", – сказал бизнесмен.

По его мнению, существует большая вероятность, что с Навальным попытаются расправиться.

"[Просто] выстрелят, да. Вероятность этого, к сожалению, большая. Он это знает. Все это знают", – отметил Чичваркин.

Бизнесмен убежден, что за отравлением Навального стоит президент РФ Владимир Путин.

"Они могли ему принести готовое решение, но он должен был кивнуть. Без его кивка ничего не будет", – сказал Чичваркин.

Журналист уточнил, зачем это Путину, если Навальный пока что не может с ним конкурировать по популярности.

"У Путина завтра застревает тромб – и Навальный становится конкурентом в эту же секунду. Потому что он единственный, у кого есть сеть, у него абсолютная узнаваемость и так далее. Все законы маркетинга работают на него. Есть непреложные законы маркетинга, их 22. Один из них – узнаваемость... Несмотря на то, что в его повестке до сих пор есть неприятные для меня какие-то левые вещи, повестка изменилась. Надеюсь, что она когда-то будет написана и все наконец прочитают план реформ", – сказал Чичваркин.

Интервью с Чичваркиным выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

20 августа 2020 года самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию в Германии. Чичваркин оказывал Навальному финансовую помощь во время лечения и реабилитации.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

В конце декабря Навальный объявил о намерении вернуться. Оппозиционер сказал, что там ему "есть чем заняться", но даты возвращения не назвал. Политик не исключил, что после возвращения в Россию его могут попытаться снова отравить.