"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт

Сморигин: Я не могу поехать в Беларусь, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться Фото: smorigin_evgeni / Instagram

"Этот экзамен необходим для получения украинского гражданства. Я мог сделать иначе – [оформить] по детям и жене, с которой 13 лет в браке. Но для этого мне нужно было бы ехать в Беларусь и менять паспорт. Он выдается с другой формой, которая свидетельствует о том, что я уехал за границу. Но я не могу туда поехать, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться", – заявил 43-летний Сморигин.

Актер отметил, что уже собрал все необходимые для получения украинского гражданства документы и ждет согласования президента Украины.

"Далее, как я понимаю, министр культуры должен подать запрос президенту Украины с моей просьбой получить гражданство. Аргументировать, что я являюсь представителем Украины, работаю сколько лет здесь, имею проукраинскую позицию и хочу стать украинцем. Когда именно подпишут такой запрос, не знаю. Остался вопрос только в этом", – подчеркнул Сморигин.