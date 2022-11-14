Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт

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Сморигин: Я не могу поехать в Беларусь, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться
Сморигин: Я не могу поехать в Беларусь, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться
Фото: smorigin_evgeni / Instagram

Участник украинского юмористического проекта "Дизель Шоу", белорусский актер Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения украинского паспорта на 97 баллов из 100. Его комментарий опубликован 14 ноября на сайте проекта.

"Этот экзамен необходим для получения украинского гражданства. Я мог сделать иначе – [оформить] по детям и жене, с которой 13 лет в браке. Но для этого мне нужно было бы ехать в Беларусь и менять паспорт. Он выдается с другой формой, которая свидетельствует о том, что я уехал за границу. Но я не могу туда поехать, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться", – заявил 43-летний Сморигин.

Актер отметил, что уже собрал все необходимые для получения украинского гражданства документы и ждет согласования президента Украины.

"Далее, как я понимаю, министр культуры должен подать запрос президенту Украины с моей просьбой получить гражданство. Аргументировать, что я являюсь представителем Украины, работаю сколько лет здесь, имею проукраинскую позицию и хочу стать украинцем. Когда именно подпишут такой запрос, не знаю. Остался вопрос только в этом", – подчеркнул Сморигин.

Контекст:

Сморигин родился в 1979 году в Минске (Белорусская ССР). С 2015 года актер является участником различных проектов творческого объединения "Дизель Студио". Вместе с женой Лидией и тремя детьми Сморигин живет в Киеве. 

В начале ноября 2022 года Сморигин сообщил, что сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины.

Теги: Беларусь, паспорт, гражданство, документы, Дизель Шоу, экзамен, Дизель Студио, Евгений Сморигин
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