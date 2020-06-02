"Хотел подарить отцу молодость". Киркоров посидел на руках у 88-летнего отца

Российский певец Филипп Киркоров спустя 50 лет воссоздал снимок, на котором он в трехлетнем возрасте позирует на руках у 38-летнего отца Бедроса Киркорова.

53-летний российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram короткое видео, позируя в кадре на руках у своего 88-летнего отца Бедроса Киркорова.

По словам артиста, таким образом они с отцом повторили снимок, сделанный на том же месте 50 лет назад – на черно-белой фотографии 1970 года трехлетний Киркоров сидит на руках у 38-летнего отца.

"Хотел подарить отцу молодость. У нас вышло классное путешествие", – подписал видео Киркоров, посвятив публикацию 88-летию отца.

Киркоров родился в Варне 30 апреля 1967 года. Отец артиста Бедрос Киркоров – болгарский певец армянского происхождения. 2 июня 2020 году ему исполнилось 88 лет.