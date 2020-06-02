"Хотел подарить отцу молодость". Киркоров посидел на руках у 88-летнего отца

53-летний российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram короткое видео, позируя в кадре на руках у своего 88-летнего отца Бедроса Киркорова.
По словам артиста, таким образом они с отцом повторили снимок, сделанный на том же месте 50 лет назад – на черно-белой фотографии 1970 года трехлетний Киркоров сидит на руках у 38-летнего отца.
"Хотел подарить отцу молодость. У нас вышло классное путешествие", – подписал видео Киркоров, посвятив публикацию 88-летию отца.
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Всегда молодои * , оптимистичныи * и бодрыи * духом! Пример для меня! Папа, с дне * м рождения! @bedroskirkorov , хотел подарить молодостьИ у нас вышло классное путешествие... Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства... Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет БЕСКОНЕЧНЫМ, как и твои * красивыи * возраст - 88 - вечныи * символ бесконечности! * #imjustakid #деньрождения #напамять #полвека #отецисын #детство #воспоминания
Киркоров родился в Варне 30 апреля 1967 года. Отец артиста Бедрос Киркоров – болгарский певец армянского происхождения. 2 июня 2020 году ему исполнилось 88 лет.