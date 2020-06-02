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02 июня, 2020
 
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"Хотел подарить отцу молодость". Киркоров посидел на руках у 88-летнего отца

Российский певец Филипп Киркоров спустя 50 лет воссоздал снимок, на котором он в трехлетнем возрасте позирует на руках у 38-летнего отца Бедроса Киркорова.

Киркоров: У нас вышло классное путешествие
Киркоров: У нас вышло классное путешествие
Фото: fkirkorov / Instagram

53-летний российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram короткое видео, позируя в кадре на руках у своего 88-летнего отца Бедроса Киркорова. 

По словам артиста, таким образом они с отцом повторили снимок, сделанный на том же месте 50 лет назад – на черно-белой фотографии 1970 года трехлетний Киркоров сидит на руках у 38-летнего отца. 

отел подарить отцу молодость. У нас вышло классное путешествие", – подписал видео Киркоров, посвятив публикацию 88-летию отца. 

Киркоров родился в Варне 30 апреля 1967 года. Отец артиста Бедрос Киркоров – болгарский певец армянского происхождения. 2 июня 2020 году ему исполнилось 88 лет. 

Теги: Россия, Филипп Киркоров, актер, Бедрос Киркоров, певец
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