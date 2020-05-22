"Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию". Киркоров рассказал о дружбе с умершим от COVID-19 Моргуновым

Российский певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram рассказал, что дружил с сыном российской телеведущей Светланы Моргуновой, журналистом Максимом Моргуновым. Он скончался от коронавируса.
"В это невозможно поверить... Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот... Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию", – написал он.
Киркоров рассказал, что сын Моргуновой возил ей продукты домой.
"Ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску. Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился как-то, ей ничего не говорил... И вот... Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь "держись", как держаться-то? Невозможно. Не скажешь: "Время лечит". Не вылечит оно ни хрена. И сил выстоять уже нет, утекли все... Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами..." – написал певец.
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В это невозможно поверить... только узнал от Кати Рождественской.... наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми,потом жизнь разбросала , и вот ..... господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию... Repost @katyarozhdest * У родительскои * подруги, да и у моеи * тоже, у Светланы Моргуновои * , диктора телевидения, умер сегодня от ковида единственныи * сын... Возил еи * продукты, ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску. Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился как-то, еи * ничего не говорил.... И вот... Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь «держись», как держаться-то - невозможно. Не скажешь «время лечит», не вылечит оно ни хрена. И сил выстоять уже нет, утекли все... Светик, мы с тобои * , а память о Максиме с нами...
52-летний журналист, работающий в пресс-службе музея "Коломенское", Максим Моргунов, сын российской телеведущей Светланы Моргуновой, умер 19 мая в своей квартире в Москве.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировались более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.
В России, по данным минздрава РФ, 326 448 заболевших, 99 825 выздоровевших, 3249 умерших.