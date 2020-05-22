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23 мая, 2020
 
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"Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию". Киркоров рассказал о дружбе с умершим от COVID-19 Моргуновым

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что скончавшийся от коронавируса журналист Максим Моргунов, сын телеведущей Светланы Моргуновой, во время карантина возил ей продукты домой.

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Киркоров: Горькое горе, горше и быть не может
Киркоров: Горькое горе, горше и быть не может
Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram рассказал, что дружил с сыном российской телеведущей Светланы Моргуновой, журналистом Максимом Моргуновым. Он скончался от коронавируса.

"В это невозможно поверить... Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот... Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию", – написал он.

Киркоров рассказал, что сын Моргуновой возил ей продукты домой.

"Ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску. Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился как-то, ей ничего не говорил... И вот... Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь "держись", как держаться-то? Невозможно. Не скажешь: "Время лечит". Не вылечит оно ни хрена. И сил выстоять уже нет, утекли все... Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами..." – написал певец.

52-летний журналист, работающий в пресс-службе музея "Коломенское", Максим Моргунов, сын российской телеведущей Светланы Моргуновой, умер 19 мая в своей квартире в Москве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировались более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.

В России, по данным минздрава РФ, 326 448 заболевших, 99 825 выздоровевших, 3249 умерших.

Теги: Россия, смерть, Москва, Филипп Киркоров, певец, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Светлана Моргунова, Максим Моргунов
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