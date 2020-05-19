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20 мая, 2020
 
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Найден мертвым с возлюбленной. Умер актер из фильма "Сумерки"

Мертвого актера из фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойса обнаружили рядом с телом его 27-летней девушки.

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Тела Бойса и его девушки обнаружили еще 13 мая
Тела Бойса и его девушки обнаружили еще 13 мая
Фото: mr_alwaysgrindn / Instagram

30-летнего американского актера Грегори Тайри Бойса нашли мертвым в его собственной квартире в Лас-Вегасе в среду, 13 мая, но известно о трагедии стало только сейчас. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Рядом с Бойсом было обнаружено тело его 27-летней девушки. Причины смертей не установлены.

Мать актера, Лиа Вейн, опубликовала в Facebook некролог. Она отметила, что видела сына последний раз в прошлый понедельник и очень скорбит. По ее словам, Бойс планировал открыть кулинарный бизнес по производству куриных крылышек.

"Я могу сказать, что мой сын был моим любимым шеф-поваром. Кулинария была его страстью, – отметила она.

Женщина поделилась своими эмоциями в связи со смертью сына.

"Я разорвана без тебя, я потеряна. Мне больно. Я написала бы тебе или позвонила бы, и ты сказал бы мне: "Ма, я понял тебя, мы разберемся с этим вместе". Мальчик. Почему ты бросил меня?" – говорится в посте.

https://www.facebook.com/mslisawayne/posts/10223941976322687

Мать акера последний раз видела его 11 мая.

Грегори Тайри Бойс наиболее известен по роли Тайлера Кроули в фильме "Сумерки" 2008 года.

Теги: смерть, фильм, актер, трагедия, Грегори Тайри Бойс
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