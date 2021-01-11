"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной

Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко заявила, что после пережитого не прекратит свои попытки освоить серфинг.

Тодоренко: Я в очередной раз попала в жуткое месиво Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко едва не утонула во время занятий серфингом на Бали. Об этом она сообщила 11 января в Instagram.

По словам ведущей, ей редко удается позаниматься серфингом, поэтому она не справляется с высокими волнами.

"Я в очередной раз попала в жуткое месиво, когда пришел сет необузданных волн. А с моей доской сложно проходить такие заныривания. Слава богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там помирать", – рассказала о случившемся Тодоренко.

Она призналась, что, вопреки пережитому, все равно будет пробовать свои силы в серфинге.

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Тодоренко проводит новогодние каникулы на Бали. В первые дни отдыха она была госпитализирована после того, как травмировала ногу. По словам ведущей, местные врачи не смогли поставить ей диагноз.