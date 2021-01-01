Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз

По словам проживающей в России украинской ведущей Регины Тодоренко, пытаясь встать на травмированную ногу, она испытывает пронизывающую боль.

Тодоренко: Возможно, среди вас есть специалисты, которые поймут, что с ногой? Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская певица, блогер и ведущая Регина Тодоренко 31 декабря разместила на своей странице в Instagram фотографии рентген-снимка ноги, которую травмировала во время катания на серфе.

"Нога чувствует себя лучше, весь день бегала за подарками. Врачи наверняка не могут определить, есть трещина или нет. Возможно, среди вас есть специалисты, которые поймут, что с ногой?" – обратилась она к подписчикам.

Тодоренко также разместила видеокомментарий, сообщив, что, пытаясь становится на ногу, испытывает пронизывающую боль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

30 декабря в Instagram Stories Тодоренко сообщила, что во время отдыха с семьей на Бали травмировала ногу. Она рассказала, что получила травму, катаясь на серфе.