Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото, на котором запечатлена с живой змеей, обвившей ее шею и голову.
Телеведущая предстала в образе Клеопатры: в черном парике и с ярким макияжем глаз.
"Вы тоже боитесь змей?" – спросила она.
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Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа"