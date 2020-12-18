Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала фото в образе Клеопатры.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото, на котором запечатлена с живой змеей, обвившей ее шею и голову.

Телеведущая предстала в образе Клеопатры: в черном парике и с ярким макияжем глаз.

"Вы тоже боитесь змей?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа"