"Взросла тетя, как какой-то подросток", "Отлично получилось!". Тодоренко удивила подписчиков новым цветом волос

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко сменила имидж, поскольку решила, что является "слишком стабильной".

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram свой новый образ: она покрасила волосы в малиновый цвет.

"Я тоже не ожидала", – написала она. Тодоренко отметила, что пообщалась с подписчиками в Stories Instagram, после чего пришла к выводу, что слишком стабильна.

"50% опрошенных ответили, что мой максимум – это натуральный цвет волос. Как вам Регина Петровна?" – спросила телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики отреагировали на изменения в облике Тодоренко.

"Никогда не видела, чтобы взросла тетя красила волосы в розовый цвет, как какой-то подросток", – заявила badmaeva.regina.

"Отлично получилось!" – отметила dpoverennova.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа".