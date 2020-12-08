"Взросла тетя, как какой-то подросток", "Отлично получилось!". Тодоренко удивила подписчиков новым цветом волос

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram свой новый образ: она покрасила волосы в малиновый цвет.
"Я тоже не ожидала", – написала она. Тодоренко отметила, что пообщалась с подписчиками в Stories Instagram, после чего пришла к выводу, что слишком стабильна.
"50% опрошенных ответили, что мой максимум – это натуральный цвет волос. Как вам Регина Петровна?" – спросила телеведущая.
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Подписчики отреагировали на изменения в облике Тодоренко.
"Никогда не видела, чтобы взросла тетя красила волосы в розовый цвет, как какой-то подросток", – заявила badmaeva.regina.
"Отлично получилось!" – отметила dpoverennova.
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа".