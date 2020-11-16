Сын Тодоренко сломал руку

Проживающая в России украинская певица Регина Тодоренко разместила в сети ролик, в котором ее двухлетний сын Майкл был запечатлен с гипсом на левой руке.

Тодоренко родила сына в декабре 2018 года Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская певица Регина Тодоренко 15 ноября в Instagram сообщила, что ее сын Майкл, которому в декабре исполнится два года, сломал руку.

"Сломал лапу наш медведь", – подписала она ролик, в котором ее сын запечатлен с гипсом на левой руке.

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13 ноября ведущая сообщила, что ее сын заболел, но не стала уточнять подробности.

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Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым – пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.