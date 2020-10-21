"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко 21 октября разместила в Instagram детское фото, на котором запечатлена с братом Кириллом Ковляшенко. Публикацию ведущая посвятила его дню рождения.
Фолловеры ведущей отметили внешнее сходства сына Тодоренко Майкла с ее родственником.
"Как же брат похож на сына Регины", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Майкл – копия твой брат", – считают подписчики.
"Наконец-то поняла, на кого похож ваш сынок", – написали в комментариях фолловеры.
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Братик, с Днём Рождения , родной! @kirill_kovlash , люблю тебя )
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она стала ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.
25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом, российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.