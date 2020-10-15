"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"!". Тодоренко похвасталась российской наградой

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко стала в России "героем пятилетия" по версии журнала "ОК!".

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фото со статуэткой от российского журнала ОК!.

"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку. Быть героем пятилетия – большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые сделали мои пять лет необыкновенными", – отметила телеведущая.

Тодоренко была лишена звания "Женщина года" российского журнала Glamour, после того как заявила, что женщины сами провоцируют насилие. По мнению Тодоренко, многим женщинам нравится быть жертвой. Телеведущая позже попросила прощения за свои резкие высказывания.

Ранее российское представительство компании PepsiCo решило отказаться от рекламы с Тодоренко. Бренд Pampers, принадлежащий компании Procter&Gamble, заявил, что не видит возможности продолжить сотрудничество с Тодоренко, и отметил, что часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, передаст на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

После потери контрактов Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа".