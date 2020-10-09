"Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко 9 октября на своем канале YouTube презентовала песню "Часовые пояса", которую спела дуэтом со своим мужем, российским певцом Владом Топаловым. "Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом", – анонсировала трек на своей странице в Instagram Тодоренко. По словам Топалова, их с женой дуэт ждал своего часа. "У меня было ощущение, что должно прийти время. Должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому, что надо! И сейчас я чувствую, что время пришло", – отметил он в микроблоге.
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