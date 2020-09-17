"Так категорически нельзя". Подписчики Топалова заявили, что он неправильно обращается со своим сыном от Тодоренко

Российский певец Влад Топалов показал в Instagram, как делает зарядку, поднимая за руки своего сына от ведущей Регины Тодоренко, годовалого Майкла.
"С добрым утром! Ничто так не пробуждает, как зарядка с 15 килограммами", – написал он", – написал он.
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С добрым утром)))) * Ничто так не пробуждает , как зарядка с 15 кг * #владтопалов #vladtopalov #буднитт
Подписчики отметили, что детей так поднимать нельзя.
"Их так нельзя за ручки . Мы спрашивали у педиатра", – написала dktimo.
"За руки поднимать категорически нельзя до трех лет. Как детский массажист говорю", – заявил alex4planet.
Топалов и Тодоренко зарегистрировали брак в декабре 2018 года. Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре 2020-го исполнится два года.