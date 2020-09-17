"Так категорически нельзя". Подписчики Топалова заявили, что он неправильно обращается со своим сыном от Тодоренко

Российский певец Влад Топалов – супруг проживающей в России украинской ведущей Регины Тодоренко – показал, как проходит его утро.

Топалов: Ничто так не пробуждает, как зарядка с 15 килограммами Фото: vladtopalovofficial / Instagram

Российский певец Влад Топалов показал в Instagram, как делает зарядку, поднимая за руки своего сына от ведущей Регины Тодоренко, годовалого Майкла.

"С добрым утром! Ничто так не пробуждает, как зарядка с 15 килограммами", – написал он", – написал он.

Подписчики отметили, что детей так поднимать нельзя.

"Их так нельзя за ручки . Мы спрашивали у педиатра", – написала dktimo.

"За руки поднимать категорически нельзя до трех лет. Как детский массажист говорю", – заявил alex4planet.

Топалов и Тодоренко зарегистрировали брак в декабре 2018 года. Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре 2020-го исполнится два года.