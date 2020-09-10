Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко мечтает, чтобы их с мужем – российским артистом Владом Топаловым полуторагодовалый сын Майкл гордился родителями, когда вырастет. Об этом она написала 9 сентября на своей странице в Instagram.
"Меня переполняли невероятные эмоции, когда Майкл с восхищением наблюдал, как мама с папой работают", – написала ведущая.
По словам Тодоренко, в настоящее время воспитанием сына занимаются "софиты и прожектора", подразумевая под этим свою и мужа занятость на съемочной площадке – супруги принимают участие в ледовом шоу на одном из российских каналов.
"Поживем и увидим, что из этого выйдет", – подытожила ведущая.
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Смотрим первыи * номер папы @vladtopalovofficial в шоу #Ледниковыи * Период @ice_1tv и гордимся Михаил Владиславович весь во внимании. Когда увидел, как папа делает поддержку на коленях, разволновался и сказал: «Папка, коленки бубух, ва-ва» А вообще, меня переполняли невероятные эмоции, когда Маи * кл сидел в зале и с восхищением наблюдал, как мама с папои * работают. Мне почему-то, кажется, что он будет нами гордиться, когда вырастет. По краи * неи * мере, мне этого очень хочется. Как говорится: «Меня воспитывала полоска света под дверью кабинета отца» , а Маи * кла воспитывает свет софитов и прожекторов. Поживем и увидим, что из этого выи * дет) Потрясающии * фотограф - @russu.irene
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.
Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.
Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.