Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что их с российским певцом Владом Топаловым полуторагодовалый сын Майкл с восхищением наблюдает за тем, как работают родители.

Тодоренко: Поживем и увидим, что из этого выйдет Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко мечтает, чтобы их с мужем – российским артистом Владом Топаловым полуторагодовалый сын Майкл гордился родителями, когда вырастет. Об этом она написала 9 сентября на своей странице в Instagram.

"Меня переполняли невероятные эмоции, когда Майкл с восхищением наблюдал, как мама с папой работают", – написала ведущая.

По словам Тодоренко, в настоящее время воспитанием сына занимаются "софиты и прожектора", подразумевая под этим свою и мужа занятость на съемочной площадке – супруги принимают участие в ледовом шоу на одном из российских каналов.

"Поживем и увидим, что из этого выйдет", – подытожила ведущая.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.