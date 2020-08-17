"Хочу поделиться счастьем". Тодоренко научила сына говорить "волшебные" слова.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, как ее сын учится говорить "волшебные" слова.

Тодоренко: Невероятно забавный возраст – год и восемь месяцев Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала короткое видео, на котором запечатлено, как ее сын Майкл учится говорить "спасибо" и "пожалуйста".

"Мама, дай печенье, пожалуйста", – выразительно произносит Тодоренко за кадром. Сын ведущей пытается повторить услышанное, получая за это печенье.

"А скажи "спасибо", – в конце ролика попросила ведущая, показав подписчикам, как Майкл произносит и это слово.

"Не могу нарадоваться и очень хочу поделиться с вами этим счастьем. Медвежонок уже говорит "волшебные" слова. Чего не сделаешь за печенье. Невероятно забавный возраст – год и восемь месяцев", – подписала ролик Тодоренко.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.