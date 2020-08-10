"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция

По словам проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко, на нее хотели написать заявление, когда она устроила фотосессию в поле.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram обнародовала снимок, сделанный во время фотосессии в поле.

На фото ведущая запечатлена лежащей на траве с закрытыми глазами.

"Хочу поделиться с вами самой душевной фотосессией, которая у меня была! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось хорошо", – написала Тодоренко.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.