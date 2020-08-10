"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram обнародовала снимок, сделанный во время фотосессии в поле.
На фото ведущая запечатлена лежащей на траве с закрытыми глазами.
"Хочу поделиться с вами самой душевной фотосессией, которая у меня была! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось хорошо", – написала Тодоренко.
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Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самои * душевнои * , атмосфернои * фотосессиеи * , которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать . Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкои * я постараюсь всех удивить) Producer - @nineska47 Style - @sima_simmi Mua&hair - @yanabuzychkina Organisation - @reutelena Спасибо вам , мои милые феи , мастера своего дела! Платье - @maya.om #регинатодоренко
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.