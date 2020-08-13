"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена со спутавшимися волосами и без макияжа.
По словам ведущей, причиной этого является ее сильная загруженность. Тодоренко рассказала, что за сутки успевает поиграть с сыном, сводить его в театр, посетить тренировку и провести встречи.
"Нечесаная и ненакрашенная я почему? Сейчас расскажу. Вечером по плану выход сексуальной жены, но вот на этот уровень меня просто не хватает. Слава богу, у меня понимающий и терпеливый муж", – поделилась Тодоренко.
Резюмируя, она сообщила, что в конце дня ей предстоит перелет.
"Вот такие дела. Насыщено. Трудимся дальше", – написала она.
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Нечесаная и ненакрашеная я, почему? Сейчас расскажу Мои будни проходят под названием ‘Stayin’ Alive’(Bee Gees) . ПО УТРАМ я нежная и заботливая мама, которая успевает и накормить, и поиграть, и театр посетить с сыном; В ПОЛДЕНЬ * делаю вид, что я профессиональная фигуристка, убиваюсь так, что болят ребра, шея и мышцы ноют; ДНЕМ я - бизнес-леди , которая проводит креативные встречи, фотосессии, вычитывает договора, подписывает контракты, снимает текущие проекты; ВЕЧЕРОМ, по моему плану, выход сексуальной томной жены , но вот на этот уровень меня просто не хватает . Слава Богу, у меня понимающий и терпеливый муж. @vladtopalovofficial В ночь измученная , но все ещё улыбающаяся принцесса с чемоданами спешит на поезд или самолёт , чтобы успеть снять эпизод нашумевшего шоу! Вот такие дела, ребята. Насыщено. Трудимся дальше) #регинатодоренко
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.
Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.
Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.