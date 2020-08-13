"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко объяснила отсутствие прически и макияжа на фото своей занятостью, поблагодарив супруга за понимание.

Тодоренко: Вечером по плану выход сексуальной жены, но на этот уровень меня не хватает Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена со спутавшимися волосами и без макияжа.

По словам ведущей, причиной этого является ее сильная загруженность. Тодоренко рассказала, что за сутки успевает поиграть с сыном, сводить его в театр, посетить тренировку и провести встречи.

"Нечесаная и ненакрашенная я почему? Сейчас расскажу. Вечером по плану выход сексуальной жены, но вот на этот уровень меня просто не хватает. Слава богу, у меня понимающий и терпеливый муж", – поделилась Тодоренко.

Резюмируя, она сообщила, что в конце дня ей предстоит перелет.

"Вот такие дела. Насыщено. Трудимся дальше", – написала она.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.