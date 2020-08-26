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26 августа, 2020
 
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Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что Россия стала 107-й в списке стран, о которых она рассказала в рамках проекта "Орел и решка".

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Тодоренко: Теперь мои приключения стали более захватывающими и трогательными
Тодоренко: Теперь мои приключения стали более захватывающими и трогательными
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко в Instagram сообщила, что снова стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка" на российском телеканале "Пятница". 

Ведущая выбрала для фотосессии цельный купальник желтого цвета, подвязав волосы косынкой такого же оттенка. 

"Вернулась, Регина Петровна вернулась в "Орел и решка. Россия". Ребята, последние пару месяцев вы все стали свидетелями моих сентиментальных постов о разлуке с мужем и сыном. Да-да, это я страдала в самолете на взлете и посадке, отправляясь в очередное путешествие, потому что молодой маме очень сложно уехать от двух любимых мужчин так надолго. Но мы справились!!! И сейчас я счастлива, что моим парням удается проводить время вместе и без мамы. А у меня наконец-то появилась возможность благодаря приглашению [генерального продюсера телеканала "Пятница] Николая Борисовича [Картозии] увидеть красоты страны, по которой я так и не успела попутешествовать", – написала она.

Телеведущая отметила, что Россия стала 107-й страной, которую она проехала.

"Теперь мои приключения стали более захватывающими и трогательными", – заявила она.

Тодоренко добавила, что у нее будет соведущий, но имени его не указала.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Была участницей украинской группы Real O, сформированной в 2008 году. В 2014-м Тодоренко прошла кастинг, став ведущей тревел-шоу "Орел и решка" на украинском телеканале "Интер". 30 ноября 2017 года она заявила, что покидает проект.

В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж. В декабре 2018-го у супругов родился сын.

Теги: Россия, путешествия, телеведущая, Регина Тодоренко, Орел и решка
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