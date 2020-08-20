"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее племянник и крестник Даниил.
"Наш старшенький, наше счастье, наш талантливый мальчишка, мой гениальный племянник", – подписала она видео.
"Данюша тебя очень любит и скучает", – отреагировала на публикацию мать Даниила, Инна Тодоренко.
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Наш старшенький, Наше счастье, наш талантливыи * мальчишка, мои * гениальныи * племянник , С Дне * м Рождения, Даня(Мои * Дада)!!!!! Крестная любит тебя#регинатодоренко P.S.: когда выучил не все слова на англии * ском , но душа пое * т как птица) @todorenko_inna_
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.
Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.
Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.
У Тодоренко есть старший брат Юрий. Вместе с женой Инной они воспитывают сына Даниила. Телеведущая является крестной мамой своего племянника.