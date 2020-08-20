"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в сети роликом, на котором запечатлен ее крестник Даниил.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее племянник и крестник Даниил.

"Наш старшенький, наше счастье, наш талантливый мальчишка, мой гениальный племянник", – подписала она видео.

"Данюша тебя очень любит и скучает", – отреагировала на публикацию мать Даниила, Инна Тодоренко.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.

У Тодоренко есть старший брат Юрий. Вместе с женой Инной они воспитывают сына Даниила. Телеведущая является крестной мамой своего племянника.