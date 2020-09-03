"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко

Российский певец Влад Топалов на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен с голым торсом.
"Ну хоть "схуднул", – написал он.
"Я же запретила выкладывать это фото", – отреагировала на публикацию его супруга, проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко, выразив свои эмоции с помощью трех гневных смайлов.
"А что такого? Он не твоя собственность", – вступились за артиста подписчики.
"У них такие отношения, это нормально", – поддержали Тодоренко пользователи сети.
Сам Топалов оставил комментарий жены без ответа.
"Отличное тело, Влад", – оценили перемены во внешности артиста его фолловеры.
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Топалов и Тодоренко оформили отношения в 2018 году. Свадьбу пара сыграла 3 июля 2019 года в Сорренто. Супруги воспитывают сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.