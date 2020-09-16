Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко

Российский певец Влад Топалов – супруг проживающей в России украинской ведущей Регины Тодоренко – считает, что ему досталась лучшая женщина, которая родит лучших детей.

Российский певец Влад Топалов 16 сентября в Instagram заявил, что не сразу осознал, как ему повезло с женой – украинской ведущей Региной Тодоренко.

"Есть люди, которые очень долго до всего "доходят". Так вот я с каждым днем все больше понимаю, как же мне повезло и какой я счастливый. Нет большей награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину и, как следствие, лучших детей! Спасибо тебе за все, моя любовь!" – написал он.

Топалов и Тодоренко зарегистрировали брак в декабре 2018 года. Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.