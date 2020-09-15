"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что их с российским певцом Владом Топаловым сын Майкл держался на брусьях держался, стоял на руках и кувыркался на гимнастических кольцах.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram, как ее сын Майкл занимается спортом.

"Первая гимнастическая тренировка! Тебе 1,9 и, казалось бы, что такого, а я очень горжусь тобой! И на брусьях держался, и на руках стоял, и кувыркался на гимнастических кольцах (конечно, с помощью тренера). Наш сильный мальчик, упорный малыш", – написала она.

Тодоренко призналась, что ребёнок так устал, что через 45 минут занятия просился домой.

"Такое необыкновенное чувство меня переполняет – вроде мы вот-вот совсем крошечного вынесли Медведя из роддома, а тут уже и интересы свои появляются, и секции, и вообще, свой мир, отдельный от родительского. Как же быстро растут дети", – отметила телеведущая.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

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