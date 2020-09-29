Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото со своим сыном Майклом на руках.
"В тебе есть все, что я люблю в твоем отце. Кто хорошо знает моего мужа [российского певца Влада Топалова], тот поймет, что я родила ему его же близнеца! Не знаю, как у меня это вышло, но справляться с двумя темпераментными Топаловыми гораздо сложнее, чем с одним. Люблю вас, мои милые", – отметила телеведущая.
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В тебе есть все, что я люблю в твое * м отце @vladtopalovofficial * Кто хорошо знает моего мужа, тот пои * ме * т , что я родила ему его же близнеца! * Не знаю, как у меня это вышло * , но справляться с двумя темпераментными Топаловыми гораздо сложнее, чем с одним * Люблю вас, мои милые) #регинатодоренко #дртэи #алинатопалова Фото - @shumovphoto
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.
Тодоренко и Топалов поженились в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.
Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.