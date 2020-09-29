Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что их с российским певцом Владом Топаловым сын Майкл очень похож на своего отца.

Тодоренко: Справляться с двумя темпераментными Топаловыми гораздо сложнее, чем с одним Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото со своим сыном Майклом на руках.

"В тебе есть все, что я люблю в твоем отце. Кто хорошо знает моего мужа [российского певца Влада Топалова], тот поймет, что я родила ему его же близнеца! Не знаю, как у меня это вышло, но справляться с двумя темпераментными Топаловыми гораздо сложнее, чем с одним. Люблю вас, мои милые", – отметила телеведущая.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Тодоренко и Топалов поженились в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.