Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками домашним видео.

Тодоренко родила сына в декабре 2018 года Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко 9 ноября разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена вместе с двухлетним сыном Майклом во время изучения названий животных и насекомых.

Тодоренко показала подписчикам, как сын пытается повторить за ней слова "сколопендра" и "тапир".

"Южную Америку изучаем", – объяснила она в конце ролика.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым – пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.