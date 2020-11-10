Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко 9 ноября разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена вместе с двухлетним сыном Майклом во время изучения названий животных и насекомых.
Тодоренко показала подписчикам, как сын пытается повторить за ней слова "сколопендра" и "тапир".
"Южную Америку изучаем", – объяснила она в конце ролика.
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Такое вот чудесное утро ) #регинатодоренко #владтопалов #майтьмайкла
Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым – пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.