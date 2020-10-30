  Тодоренко: Я бы хотела, чтобы мне воздвигли памятник, а люди терли его и загадывали желания

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что поклонники часто останавливают ее в аэропортах, чтобы попросить разрешения подержаться.

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко в интервью передаче "СоулTolk", которая вышла 29 октября на YouTube-канале Alina Topalova, рассказала, что мечтает о памятнике.

"Как у уроженки Одессы, у меня есть дурацкая идея – я бы очень хотела, чтобы мне воздвигли памятник, а люди подходили, терли его и загадывали желания на успех, удачу, на путешествия", – сообщила она.

Тодоренко призналась, что когда поклонники встречают ее в аэропортах, то просят разрешения подержаться.

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Видео: Alina Topalova / YouTube

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она стала ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.