  Тодоренко: Я бы хотела, чтобы мне воздвигли памятник, а люди терли его и загадывали желания

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко в интервью передаче "СоулTolk", которая вышла 29 октября на YouTube-канале Alina Topalova, рассказала, что мечтает о памятнике.
"Как у уроженки Одессы, у меня есть дурацкая идея – я бы очень хотела, чтобы мне воздвигли памятник, а люди подходили, терли его и загадывали желания на успех, удачу, на путешествия", – сообщила она.
Тодоренко призналась, что когда поклонники встречают ее в аэропортах, то просят разрешения подержаться.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она стала ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.
25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом, российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.