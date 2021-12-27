"Хватит выкладывать такие фото. Мое сердце не железное". Джаред Лето обнажился в честь 50-летия

Нижняя губа актера на снимке испачкана красным цветом с подтеками.
"Спасибо за все поздравления с днем рождения", – подписал он публикацию.
Фото 50-летнего Лето собрало больше 800 тыс. лайков.
"Пожалуйста, хватит выкладывать такие фото. Мое сердце не железное", – написала ddarrya04.
"С днем рождения нашего невероятного живого вампира", – прокомментировал фото пользователь b_arb7.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лето родился 26 декабря 1971 года. Он обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров США.
В июне 2021 года актер обрезал длинные волосы, которые долгое время были частью его имиджа.
Лето – фронтмен альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars.