"Хватит выкладывать такие фото. Мое сердце не железное". Джаред Лето обнажился в честь 50-летия

Нижняя губа актера на снимке испачкана красным цветом с подтеками.

"Спасибо за все поздравления с днем рождения", – подписал он публикацию.

Фото 50-летнего Лето собрало больше 800 тыс. лайков.

"Пожалуйста, хватит выкладывать такие фото. Мое сердце не железное", – написала ddarrya04.

"С днем рождения нашего невероятного живого вампира", – прокомментировал фото пользователь b_arb7.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto)