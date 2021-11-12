Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
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"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра

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Публикация Джареда Лето собрала больше 250 тысяч лайков
Публикация Джареда Лето собрала больше 250 тысяч лайков
Фото: jaredleto / Instagram

Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето 11 ноября опубликовал в Instagram серию снимков, сделанных в столице Франции. На первом фото он запечатлен с ракурса, как будто держит музей Лувра за верхушку, а на втором показал голое селфи в зеркале.

"Париж", – подписал он свою публикацию.

На остальных снимках 49-летний Лето позирует в защитной маске на лице, а также в компании друзей.

Фотографии актера собрали больше 250 тысяч лайков.

"Ну как не любить это чудо?" – спросила фолловер valida_travel.

"Круто", – написала sandylovesanimals.

"Посмотрите, кому в этом году исполнится 50 лет", – отметила anta_sree, имея в виду что 26 декабря у Джареда Лето день рождения.

Контекст:

Лето родился 26 декабря 1971 года. Он обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров США.

В июне 2021 года актер обрезал длинные волосы, которые долгое время были частью его имиджа.

Лето – фронтмен альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Теги: Франция, Джаред Лето, Париж, Лувр, актер, селфи, музей
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