"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра

"Париж", – подписал он свою публикацию.
На остальных снимках 49-летний Лето позирует в защитной маске на лице, а также в компании друзей.
Фотографии актера собрали больше 250 тысяч лайков.
"Ну как не любить это чудо?" – спросила фолловер valida_travel.
"Круто", – написала sandylovesanimals.
"Посмотрите, кому в этом году исполнится 50 лет", – отметила anta_sree, имея в виду что 26 декабря у Джареда Лето день рождения.
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Лето родился 26 декабря 1971 года. Он обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров США.
В июне 2021 года актер обрезал длинные волосы, которые долгое время были частью его имиджа.
Лето – фронтмен альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars.