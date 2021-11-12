"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра

Публикация Джареда Лето собрала больше 250 тысяч лайков Фото: jaredleto / Instagram

"Париж", – подписал он свою публикацию.

На остальных снимках 49-летний Лето позирует в защитной маске на лице, а также в компании друзей.

Фотографии актера собрали больше 250 тысяч лайков.

"Ну как не любить это чудо?" – спросила фолловер valida_travel.

"Круто", – написала sandylovesanimals.

"Посмотрите, кому в этом году исполнится 50 лет", – отметила anta_sree, имея в виду что 26 декабря у Джареда Лето день рождения.

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