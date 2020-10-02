Хью Джекман обнажился в рекламе обуви

Австралийский актер Хью Джекман снялся в рекламе обувного бренда в одних ботинках.

Джекман снялся в рекламе без одежды Скриншот: thehughjackman / Instagram

Австралийский актер Хью Джекман 1 октября разместил в Instagram рекламный ролик со своим участием – артист позировал в кадре без одежды.

По сюжету, его герой приходит на переговоры с директором обувной компании обнаженным, так как контрактом ему запрещено носить изделия других брендов кроме этого.

Руководитель, роль которого играет канадский актер Райан Рейнольдс, пытается объяснить амбассадору, что тот слишком буквально воспринял этот пункт договора.

"Что я могу сказать? Ботинки удобные", – подписал ролик Джекман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 1 Окт 2020 в 5:02 PDT

Джекман обрел известность после роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Актер – обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004) и телевизионной премии "Эмми" (2005).