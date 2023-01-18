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18 января, 2023
 
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"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пользователи сети сравнили Кучеру с Шариковым
Пользователи сети сравнили Кучеру с Шариковым
Скриншот: Вдудь / YouTube

Интервью российского ведущего Оскара Кучеры российскому журналисту Юрию Дудю под названием "Разговор с тем, кто поддерживает армию России" за два дня с момента публикации в YouTube посмотрели более 8 млн раз. После этого поддерживающий нападение РФ на Украину Кучера стал объектом мемов и фотожаб в сети.

На интервью Кучера пришел в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik с надписью на английском языке Ranevskaya.

В интервью Дудю он заявил, что выступает за мир, но поддерживает нападение РФ на Украину, готов пойти воевать, но при этом не хотел бы, чтобы призвали его сыновей. Также Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации. 

Отвечая на вопросы Дудя, Кучера заявил, что не разбирается в политике, но имеет твердую позицию, так как получает "достоверную информацию из высших органов власти", от "таксиста из Донецка", "какого-то блогера из Италии, которая реально роет документы", а так сам "читает то тут, то там". Он также раскритиковал США, но признался, что у одного из его детей есть американский паспорт.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких мемов и фотожаб о Кучере.

"Смотреть трех с лишним часовое интервью Дудя с Кучерой – это насиловать свой интеллект. Вот тут гениальный [Михаил] Жванецкий задолго до этого имбецила все сформулировал за две минуты",  написали в сети.

Пользователи сети сравнили Кучеру с главным героем фильма "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым, который является результатом эксперимента профессора Преображенского, сделавшего человеку пересадку сердца собаки. Дудя на этом меме изобразили в роли профессора Преображенского.

"Пока самый мощный момент интервью с Кучерой – это когда он спустя один час 15 минут выдает: "Я сейчас боюсь показаться идиотом", а Дудь сидит вот так", – обратили внимание зрители на эмоции журналиста.

"Дудь взял интервью у коллективного Путина, мастерски высвечивая весь тот неподконтрольный логике маразм, поселившийся в отдельно взятой голове российского Кучеры. На грани восприятия. Дальше только палата №6. Дудю и его монтажеру  месяц реабилитации на водах", – высказались в сети.

Зрители также высмеяли Кучеру, отметив, что, критикуя США, он оформил своему сыну американское гражданство.

"Раз Кучера такой патриот, то почему он тогда Оскар, а не Кинотавр",  обратили внимание в сети.

"Интервью Кучеры Дудю  иллюстрация того, как выглядел бы [президент РФ Владимир] Путин, если бы хоть раз поучаствовал в дебатах перед выборами", – написали в сети.

"Видел в ленте, как украинцы увлекаются самовыдержкой Дудя, берущего интервью у какой-то ваты. Людоньки, а зачем это вообще смотреть украинцам? Дудь – российский блогер, работающий на российскую аудиторию. Его беззубый либерализм вызывает не меньшее сразу, чем спичи их пропагандистов. Не смотрите это говно, есть много классных украиноязычных каналов. Развивайте и поддерживайте украинское", – написал пользователь Facebook Сергей Корнеев.

https://www.facebook.com/serg.korneev.98/posts/pfbid02oK7BkP7ZuDx1Zubrty9vZcgJ2T1j8WEWbFfnDXreW8RvD57DaaThQzWiMM28U7tGl

Контекст:

Кучера внесен в списки сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией".

Украинский ведущий Анатолий Анатолич снял пародию продолжительностью около минуты на почти трехчасовое интервью Кучеры, в котором высмеял российского пропагандиста.

Теги: война России против Украины, Юрий Дудь, Оскар Кучера
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