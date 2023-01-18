"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов

На интервью Кучера пришел в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik с надписью на английском языке Ranevskaya.

В интервью Дудю он заявил, что выступает за мир, но поддерживает нападение РФ на Украину, готов пойти воевать, но при этом не хотел бы, чтобы призвали его сыновей. Также Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации.

Отвечая на вопросы Дудя, Кучера заявил, что не разбирается в политике, но имеет твердую позицию, так как получает "достоверную информацию из высших органов власти", от "таксиста из Донецка", "какого-то блогера из Италии, которая реально роет документы", а так сам "читает то тут, то там". Он также раскритиковал США, но признался, что у одного из его детей есть американский паспорт.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких мемов и фотожаб о Кучере.

"Смотреть трех с лишним часовое интервью Дудя с Кучерой – это насиловать свой интеллект. Вот тут гениальный [Михаил] Жванецкий задолго до этого имбецила все сформулировал за две минуты", – написали в сети.

Смотреть трехслишним часовое интервью Дудя с Кучерой - это насиловать свой интеллект. Вот тут гениальный Жванецкий задолго до этого имбецила все сформулировал за две минуты. pic.twitter.com/WjeetcBLdc — Artem Hukasov * (@artem_hukasov) January 18, 2023

Пользователи сети сравнили Кучеру с главным героем фильма "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым, который является результатом эксперимента профессора Преображенского, сделавшего человеку пересадку сердца собаки. Дудя на этом меме изобразили в роли профессора Преображенского.

"Пока самый мощный момент интервью с Кучерой – это когда он спустя один час 15 минут выдает: "Я сейчас боюсь показаться идиотом", а Дудь сидит вот так", – обратили внимание зрители на эмоции журналиста.

Пока самый мощный момент интервью с Оскаром Кучерой это когда он спустя 1 час 15 минут выдаёт Я СЕЙЧАС БОЮСЬ ПОКАЗАТЬСЯ ИДИОТОМ а Дудь сидит вот так pic.twitter.com/ueelBC3hje — Anton Imsha (@antonimscha) January 16, 2023

"Дудь взял интервью у коллективного Путина, мастерски высвечивая весь тот неподконтрольный логике маразм, поселившийся в отдельно взятой голове российского Кучеры. На грани восприятия. Дальше только палата №6. Дудю и его монтажеру – месяц реабилитации на водах", – высказались в сети.

Дудь взял интервью у коллективного путина, мастерски высвечивая весь тот неподконтрольный логике маразм, поселившийся в отдельно взятой голове российского кучеры. На грани восприятия. Дальше только палата номер 6.

Дудю и его монтажеру - месяц реабилитации на водах. pic.twitter.com/kvxVAitTV3 — Valery Vetrov (@VetrovNews) January 18, 2023

Зрители также высмеяли Кучеру, отметив, что, критикуя США, он оформил своему сыну американское гражданство.

Оскар Кучера у Дудя:

- экономика США близка к краху, там люди нищают, правительство силой насаждает толерантность, ужасное падение нравов, силой заставляют менять пол...

- напомни, где твоя жена рожала младшего ребёнка

- в США

- паспорт ему там сделал?

- конечно, любой бы сделал — Яков Григорьев (@anfaengerr) January 16, 2023

"Раз Кучера такой патриот, то почему он тогда Оскар, а не Кинотавр", – обратили внимание в сети.

Раз Кучера такой патриот, то почему он тогда Оскар, а не Кинотавр — cherry (@DAIHUISNIM) January 17, 2023

"Интервью Кучеры Дудю – иллюстрация того, как выглядел бы [президент РФ Владимир] Путин, если бы хоть раз поучаствовал в дебатах перед выборами", – написали в сети.

Интервью Кучеры Дудю — иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы хоть раз поучаствовал в дебатах перед выборами. — деменция дементора (@paksvonot) January 16, 2023

"Видел в ленте, как украинцы увлекаются самовыдержкой Дудя, берущего интервью у какой-то ваты. Людоньки, а зачем это вообще смотреть украинцам? Дудь – российский блогер, работающий на российскую аудиторию. Его беззубый либерализм вызывает не меньшее сразу, чем спичи их пропагандистов. Не смотрите это говно, есть много классных украиноязычных каналов. Развивайте и поддерживайте украинское", – написал пользователь Facebook Сергей Корнеев.