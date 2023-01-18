Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2023
 
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Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали

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Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации, но заявил, что не хочет, чтобы призывали его сыновей
Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации, но заявил, что не хочет, чтобы призывали его сыновей
Скриншот: Вдудь / YouTube

Российский ведущий Оскар Кучера пришел на интервью к российскому журналисту Юрию Дудю в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik с надписью на английском языке Ranevskaya. На это обратили внимание создатели бренда, опубликовав 16 января соответствующий пост в Facebook.

Они сделали скриншот видео с участием Кучеры, скрыв его лицо смайлом с изображением клоуна, и обратились к подписчикам от имени футболки.

"Привет! Я футболка "Раневская". Мне очень стыдно, что меня когда-то купил Кучера. Я очень хочу вылинять и покрыться катышками, хотя обычно мне это не свойственно", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/benyazubrik/posts/pfbid0Gc114J3LZ5dQXszB5nWNqFDFPDssmjoyFjEQyM1kbJtiq8zmTYk391c52XCvDWFHl

Контекст:

Кучера в интервью Дудю заявил, что выступает за мир, но поддерживает нападение РФ на Украину, готов пойти воевать, но при этом не хотел бы, чтобы призвали его сыновей. 

При этом Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации. 

Отвечая на вопросы Дудя, Кучера заявил, что не понимает в политике, но имеет твердую позицию, так как получает "достоверную информацию из высших органов власти", "таксиста из Донецка", "какого-то блогера из Италии, которая реально роет документы", а так сам "читает то тут, то там". 

Он также раскритиковал США, но признался, что у одного из его детей есть американский паспорт.

Кучера внесен в списки сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией". 

Украинский ведущий Анатолий Анатолич снял пародию продолжительностью около минуты на почти трехчасовое интервью Кучеры, в котором высмеял российского пропагандиста.

Теги: война России против Украины, мода и красота, одежда, Оскар Кучера
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