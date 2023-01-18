Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали

Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации, но заявил, что не хочет, чтобы призывали его сыновей Скриншот: Вдудь / YouTube

Они сделали скриншот видео с участием Кучеры, скрыв его лицо смайлом с изображением клоуна, и обратились к подписчикам от имени футболки.

"Привет! Я футболка "Раневская". Мне очень стыдно, что меня когда-то купил Кучера. Я очень хочу вылинять и покрыться катышками, хотя обычно мне это не свойственно", – говорится в публикации.