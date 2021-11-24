"Инопланетяне существуют", "Принцесса Фиона", "Гринч". Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной

Подписчики оценили смелость и позитив Брухуновой, а ее образ в маске сравнили с зелеными мультгероями Фото: bruhunova / Instagram

"Мой зимний уход за лицом, телом и волосами в девяти фотографиях. Листайте!" – подписала она публикацию.

Подписчики оценили смелость и позитив Брухуновой, а ее образ в зеленой маске сравнили с зелеными мультгероями – принцессой Фионой и Гринчем.

"Все-таки инопланетяне существуют, суперфотография", – написала 11irina08.

"Гринч", – прокомментировала natalijajunkmann.

"Ой, смело и нестандартно. Очень круто", – отметила kamardinas.

"Принцесса Фиона", – оставила свой коммент janesvettsova.