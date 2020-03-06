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06 марта, 2020
 
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Intentions. Бибер выпустил новый клип. Видео

Канадский певец Джастин Бибер на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Intentions. Режиссер – Ник Демура, работавший с Бибером в туре Believe в качестве хореографа и креативного директора. Он также выступил хореографом-постановщиком. В ролике группа людей танцует в помещениях на фоне золотых стен, напоминающих слитки золота, а также на фоне серебристой стены в стиле диско. В отдельных эпизодах фоном становится изображение космоса. Композиция Intentions вошла в альбом Бибера Changes, релиз которого состоялся 14 февраля.

 
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Бибер презентовал танцевальное видео
Бибер презентовал танцевальное видео
Скриншот: Justin Bieber / YouTube

видео

Видео: Justin Bieber / YouTube
Теги: видео, клип, Джастин Бибер
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