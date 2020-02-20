Жена Бибера объяснила, почему у них нет детей

Американская модель Хейли Бибер считает, что им с мужем необходимо больше работать над отношениями, прежде чем они станут родителями.

Хейли Бибер считает, что их с Джастином дети появятся вовремя

Из-за использования гормональных контрацептивов у 23-летней модели Хейли Бибер произошел гормональный сбой. Об этом 23-летняя жена Джастина Бибера рассказала в интервью People.

По словам девушки, два года назад они с Бибером решили предохраняться с помощью гормональных контрацептивов, но препараты спровоцировали у Хейли дерматологические проблемы.

Комментируя планы стать родителями, жена Бибера заявила, что это случится "вовремя". Она подчеркнула, что прежде им с мужем необходимо "поработать над отношениями".

В начале февраля Джастин Бибер снял для своего YouTube-канала видео, в котором рассказал о длительном периоде наркозависимости. Артист подчеркнул, что сейчас находится на этапе выздоровления и делает это в том числе ради своих будущих детей.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в 2018 году. После регистрации брака американская модель взяла фамилию мужа.