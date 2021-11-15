Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People

Комментируя получение этого звания, Радд заявил, что воспринимает это с трудом. Он заявил, что слышал, как его называют добрым, приветливым, трудолюбивым, а к новому титулу еще не привык.

По словам Радда, первым человеком, которому он заранее сообщил о своем новом титуле, стала его жена Джуди Йегер. Актер признался, что она сперва была ошеломлена, поэтому "хихикала".