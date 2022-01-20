Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2022
 
Новости

Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В апреле 2021 года Эмма Коррин совершила каминг-аут и стала называть себя квир-персоной
В апреле 2021 года Эмма Коррин совершила каминг-аут и стала называть себя квир-персоной
Фото: emmalouisecorrin / Instagram

Английская актриса Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в сериале "Корона" 19 января на своей странице в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена со спущенными штанами. В кадре она демонстрирует тату на лобке.

В подписи к публикации 26-летняя актриса отметила мастера, который наколол на ее теле перманентный рисунок.

"Это горячо", – написала asalt_28.

"Классная татуировка!" – прокомментировал andrewhamsterhyde.

"Мило", – отметил gabriel.maionin.colibri.

Контекст:

Эмма Коррин родилась 13 декабря 1995 года в Ройал-Танбридж-Уэллс, графство Кент, Англия. Известность ей принесла роль принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона", который вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре 2020 года. За эту роль актриса получила премию "Золотой глобус".

В апреле 2021 года Коррин совершила каминг-аут. Сначала она разместила в Instagram фото в свадебном платье, назвав себя "квир-невестой", что означает негетеросексуальную ориентацию или выход за рамки распределения "женщина/мужчина", а позже в шапке профиля в соцсети возле своего имени Коррин добавила местоимения "она/они".

7 августа 2021 года в интервью британскому изданию ITV News Granada Reports актриса заявила, что "ее путь самоопределения еще не завершен. Ей понадобилось много времени, чтобы понять, что она находится где-то посередине, но где именно – она пока не знает".

Теги: сериал, Netflix, селфи, актриса, принцесса, тату, Эмма Коррин, каминг-аут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Порошенко вернулся в Украину. Судья огласил решение по избранию ему меры пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Судья огласил решение по избранию ему меры пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS