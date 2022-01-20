Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке

В подписи к публикации 26-летняя актриса отметила мастера, который наколол на ее теле перманентный рисунок.

"Это горячо", – написала asalt_28.

"Классная татуировка!" – прокомментировал andrewhamsterhyde.

"Мило", – отметил gabriel.maionin.colibri.

Контекст:

Эмма Коррин родилась 13 декабря 1995 года в Ройал-Танбридж-Уэллс, графство Кент, Англия. Известность ей принесла роль принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона", который вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре 2020 года. За эту роль актриса получила премию "Золотой глобус".

В апреле 2021 года Коррин совершила каминг-аут. Сначала она разместила в Instagram фото в свадебном платье, назвав себя "квир-невестой", что означает негетеросексуальную ориентацию или выход за рамки распределения "женщина/мужчина", а позже в шапке профиля в соцсети возле своего имени Коррин добавила местоимения "она/они".

7 августа 2021 года в интервью британскому изданию ITV News Granada Reports актриса заявила, что "ее путь самоопределения еще не завершен. Ей понадобилось много времени, чтобы понять, что она находится где-то посередине, но где именно – она пока не знает".