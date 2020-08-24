Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2020
 
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Исследователи творчества Шекспира установили его сексуальную ориентацию

Шекспироведы Пауль Эдмондсон и Стенли Уэльс прочитали сонеты английского поэта Уильяма Шекспира в порядке их написания и пришли к выводу, что женатому драматургу нравились и мужчины, и женщины.

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В последний раз вопрос сексуальной ориентации английского драматурга публично обсуждался в 2015 году
В последний раз вопрос сексуальной ориентации английского драматурга публично обсуждался в 2015 году
Фото: depositphotos.com

Исследователи творчества английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира британцы Пауль Эдмондсон и Стенли Уэльс заявили, что он относится к бисексуалам. К такому выводу ученые пришли, проанализировав его сонеты в хронологическом порядке, сообщает The Telegraph.

Ученые утверждают, что в сонетах поэт зашифровал имена людей, к которым испытывал романтические чувства, при этом среди них есть как мужчины, так и женщины. Это, по мнению Эдмондсона и Уэльса, является доказательством его бисексуальности.

The Telegraph отмечает, что последний раз вопрос сексуальной ориентации английского драматурга публично обсуждался в 2015 году. В дискуссии принимал участие шекспировед Уэльс, утверждающий, что поэт был геем, а его оппонентом был профессор лондонского Университетского колледжа Брайан Виккерс.

Шекспир (1564–1616) – выдающийся английский драматург и поэт. Его считают величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Дошедшие до нас работы, включая некоторые, написанные совместно с другими авторами, состоят из 38 пьес, 154 сонетов, четырех поэм и трех эпитафий. Пьесы Шекспира переведены на все основные языки и ставятся чаще, чем произведения других драматургов.

Шекспир женился в 1582 году в 18-летнем возрасте. Его избранница Энн Хатауэй была старше его на восемь лет. Замуж за поэта она выходила беременной. В браке у супругов родилось трое детей – дочь Сьюзен (1583) и двойня: сын Хемнет и дочь Джудит (1585). Сын Шекспира умер в 11 лет.

Теги: Великобритания, поэт, Уильям Шекспир
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