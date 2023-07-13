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13 июля, 2023
 
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"Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео

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В 2021 году Yaktak получил Гран-при на фестивале "Черноморские игры"
В 2021 году Yaktak получил Гран-при на фестивале "Черноморские игры"
Фото предоставлено командой артиста

Украинский певец Yaktak (Ярослав Карпук) 13 июля презентовал в YouTube клип на песню "Вставай", которая "является настоящим источником мотивации и вдохновения". Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

"Не стойте на месте, двигайтесь вперед и развивайтесь. Даже если кажется, что у вас ничего не выходит, не останавливайтесь. Нет ничего невозможного, если у вас есть внутренняя сила и вера в себя", – анонсировал композицию артист.

ВИДЕО
Видео: YAKTAK / YouTube
Контекст:

Карпук родился в 2005 году в селе Старая Виживка Ковельского района Волынской области. Артист стал известен благодаря участию в шоу "Голос. Діти" на "1+1". Он является финалистом пятого сезона (2019).

В 2021 году певец получил Гран-при на фестивале "Черноморские игры".

В феврале 2022 года Карпук начал сольную карьеру под псевдонимом Yaktak. Самые известные композиции из репертуара артиста – "Погляд", "Порічка" и "Чекає вдома".

В настоящее время Карпук является студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, Yaktak, артист
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