Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Новости

Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music

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Карпук стал известен благодаря участию в шоу "Голос. Діти"
Карпук стал известен благодаря участию в шоу "Голос. Діти"
Фото: yaktak_official / Instagram

Украинский певец Yaktak (Ярослав Карпук) на данный момент является единственным украинским артистом, у которого сразу три песни оказались в чартах Apple Music, Spotify и YouTube Music.

На это в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", обратила внимание команда артиста.

Речь идет о композициях "Погляд", "Порічка" и "Чекає вдома". Эти песни являются фитами с другими украинскими исполнителями. Также Yaktak занимает первое место в рейтинге самых популярных исполнителей YouTube music.

Команда певца отмечает, что в последний раз такой результат был у украинской группы Kalush Orchestra после победы весной 2022 года на "Евровидении 2023".

Контекст:

Карпук стал известен благодаря участию в шоу "Голос. Діти" на "1+1". Он является финалистом пятого сезона.

В феврале 2022 года Карпук начал сольную карьеру как певец Yaktak.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Apple, Spotify, Ярослав Карпук, Yaktak
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