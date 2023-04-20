Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music

На это в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", обратила внимание команда артиста.
Речь идет о композициях "Погляд", "Порічка" и "Чекає вдома". Эти песни являются фитами с другими украинскими исполнителями. Также Yaktak занимает первое место в рейтинге самых популярных исполнителей YouTube music.
Команда певца отмечает, что в последний раз такой результат был у украинской группы Kalush Orchestra после победы весной 2022 года на "Евровидении 2023".
Карпук стал известен благодаря участию в шоу "Голос. Діти" на "1+1". Он является финалистом пятого сезона.
В феврале 2022 года Карпук начал сольную карьеру как певец Yaktak.