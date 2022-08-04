  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео

"Судьба – это путь, который нарисовал нам Бог. Я мечтаю, чтобы эта дорога была счастливой для каждого любящего. Наше сердце не может всю жизнь биться в одиночестве и не слышать ритмы второй половинки. Поэтому я желаю каждому, чтобы в этом году у всех мужчин появилась та самая невеста всей жизни", – презентовал композицию артист.

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Видео: YAKTAK / YouTube