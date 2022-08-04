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04 августа, 2022
 
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"Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео

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Судьба это путь, который нарисовал нам Бог
Судьба – это путь, который нарисовал нам Бог
Фото: yaktak_official / Instagram

Украинский певец Yaktak (Ярослав Карпук) 4 августа презентовал на своем канале в YouTube клип на свою новую песню "Наречена".

"Судьба  это путь, который нарисовал нам Бог. Я мечтаю, чтобы эта дорога была счастливой для каждого любящего. Наше сердце не может всю жизнь биться в одиночестве и не слышать ритмы второй половинки. Поэтому я желаю каждому, чтобы в этом году у всех мужчин появилась та самая невеста всей жизни", – презентовал композицию артист.

ВИДЕО
Видео: YAKTAK / YouTube
Контекст:

Карпук стал известен благодаря участию в шоу "Голос. Діти" на "1+1". Он является финалистом пятого сезона.

В феврале 2022 года Карпук начал сольную карьеру как певец Yaktak.

Теги: Голос країни, певец, Ярослав Карпук, невеста
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