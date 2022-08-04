  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Корольов презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео

По словам Королева, идея клипа возникла после того, как его коллега ввела в поисковую строку слово "какой", чтобы узнать сколько длится война Фото: staskoroliov / Instagram

В ролике он использовал самые популярные

украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В их числе оказались:

кто такие орки;

как нарисовать кота;

что такое дефолт;

какой сегодня день войны;

как получить помощь;

когда закончится война;

как выехать из Киева.

По словам Королева, идея клипа возникла после того, как его коллега ввела в поисковую строку слово "какой", чтобы узнать сколько длится война.

"И залипла в suggestions. Сделала несколько скринов с разными начальными словами. Я из этого сделал песню", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Стас Корольов / YouTube