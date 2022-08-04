  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Корольов презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео

В ролике он использовал самые популярные
украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В их числе оказались:
По словам Королева, идея клипа возникла после того, как его коллега ввела в поисковую строку слово "какой", чтобы узнать сколько длится война.
"И залипла в suggestions. Сделала несколько скринов с разными начальными словами. Я из этого сделал песню", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Группа Yuko была создана в 2016 году по инициативе музыканта Ивана Дорна, который предложил своим подопечным на шоу "Голос країни 6" Юлии Юриной и Стасу Королеву создать дуэт. За годы существования музыканты выпустили два студийных альбома и два мини-альбома.
В декабре 2020 года группа распалась. Юрина и Королев сейчас строят сольные карьеры.