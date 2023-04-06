  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео

По словам Yaktak, как отмечается в релизе, он написал песню на одном дыхании.

"Песня пронизана атмосферой самого теплого времени года и счастливыми моментами. Хочется, чтобы этот трек погружал каждого в приятные воспоминания, где тепло, сладко, весело и нет забот. И я надеюсь, эта песня станет саундтреком лета", – заявил артист.

Kola, комментируя новый трек, отметила, что песня посвящена девушкам и женщинам.

"Девушки, это песня для вас. Пусть рядом с вами будут настоящие, мужественные, смелые мужчины, с которыми вы всегда будете чувствовать себя любимыми и красивыми", – сказала артистка.

ВИДЕО