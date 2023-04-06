  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео

В релизе отмечается, что новая песня артистки – это история, которая известна почти каждой женщине, переживающей сложный период отношений с любимым. "Это исповедь сильной женщины, которая, несмотря на обстоятельства, выбирает жизнь и выплескивает всю свою боль в танце", – говорится в описании клипа.

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Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха", шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".